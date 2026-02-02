Und was genau soll ich zu mir nehmen?

Im Bereich Hobbysport – egal, welche Sportart – ist es vorteilhaft, vor und nach intensiven und langen Trainings Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu essen. Das kann ein Stück Brot, eine Banane, Crackers, Milch, ein Müesli oder eine ausgewogene Mahlzeit sein. Mit den Kohlenhydraten wird der Tank gefüllt. Proteine müssen nicht unbedingt vor oder nach dem Training gegessen werden. Eine regelmässige Verteilung über den ganzen Tag ist sinnvoller.