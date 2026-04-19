Tessin und Baselbiet: Klare Entscheide

Im Tessin stimmte die Bevölkerung im September 2025 sowohl einer SP-Initiative zur Begrenzung der Prämienlast auf 10 Prozent des Einkommens als auch einer Vorlage der Lega dei Ticinesi für die fast vollständige steuerliche Abzugsfähigkeit der Prämien zu. Das heisst: Niemand muss mehr als 10 Prozent seines Einkommens für die Prämien aufwenden, und diese können ausserdem fast gänzlich von den Steuern abgezogen werden. Die Initiative erhöht die maximalen Steuerabzüge für Versicherungsprämien massiv: für Alleinstehende von 5500 auf 9000 Franken und für Verheiratete von 10’900 auf 18’000 Franken. Die Befürworter betonten, obligatorische Kosten müssten voll abziehbar sein, um den Mittelstand zu schützen. Gegner warnten vor Steuerausfällen von 100 Millionen Franken und einer Bevorzugung von Topverdienern – vergeblich.