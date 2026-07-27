20 Jahre lang «Phantasiepreise»

Gesundheitsökonom Tilman Slembeck sieht das anders. Die Anpassung sei «im Rahmen des heutigen Systems als Notnagel sehr sinnvoll und notwendig, um zu verhindern, dass Ärzte immer noch mehr Behandlungen abrechnen», sagt er dem Beobachter. Sein Kollege von der Berner Fachhochschule, Tobias Müller, nennt die Debatte ein «Lehrstück», das zeige, wie wichtig den Ärzten ihre hohen Einkommen seien. Endlich lüfte sich hier der Schleier etwas. Mit dem Tarmed seien 20 Jahre lang «Phantasiepreise» gezahlt worden, die wenig mit dem tatsächlichen Zeitaufwand der Ärzte zu tun gehabt hätten.