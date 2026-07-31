Die Begrenzung betrifft nur die ärztliche Leistung (AL). Jede Tarifposition umfasst aber auch die technische Leistung (TL), die Kosten für Praxisinfrastruktur wie etwa Löhne der Mitarbeitenden und Miete abdeckt. Ausgenommen von der Deckelung sind auch Behandlungen, die mit Pauschalen vergütet werden. Diese sind für Fachärzte oft besonders lukrativ. Selbst mit der Begrenzung bei einem Taxpunktwert von 0.91 Franken, wie er in Zürich gilt, können Ärzte pro Jahr allein für ihre Arbeitsleistung immer noch bis zu 350’000 Franken und mehr einfordern. Dieser Betrag entspricht aber nicht unbedingt dem tatsächlichen Einkommen der Ärzte. Je nach Kostenstruktur der Praxis kann dieses höher oder tiefer sein.