Wen würden Sie fragen, wenn am Auto ein Rad schlingert? Vermutlich nicht den Autolackierer, sondern Ihren Garagisten. Ähnlich geht es einer Mehrheit der Bevölkerung beim elektronischen Patientendossier: Selbstversuch Programmiertes Chaos: Patientendossier Gemäss einer Umfrage im Auftrag des Bundes würden 62 Prozent das Dossier am liebsten bei ihrer Hausärztin eröffnen. Doch die allermeisten Ärztinnen und Ärzte dürften bei diesem Anliegen nicht weiterhelfen können.



Wer heute ein elektronisches Patientendossier, kurz EPD, eröffnen will, muss erst im Internet nach einer Apotheke, einem Spital, einer der wenigen Poststellen oder einem eigens dafür eingerichteten Büro suchen, wo dieser Service angeboten wird. An manchen Orten muss man gar einen Termin vereinbaren. Unkompliziert geht definitiv anders.