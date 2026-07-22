Natürlich ist auch das Humbug. Gegen das Naschen von Schokolade ist während der Schwangerschaft nichts einzuwenden – im Gegenteil! Schoggi tut dem Ungeborenen richtig gut, das lässt sich aufgrund wissenschaftlicher Studien vermuten. Eine kanadische Studie zeigt auf, dass Frauen, die täglich 30 Gramm Schokolade essen, eine besser durchblutete Plazenta haben. Dies wirkt sich auf die fetale Entwicklung positiv aus. Auch sollen die in Schokolade enthaltenen Pflanzenstoffe das Risiko einer Schwangerschaftsvergiftung senken (je dunkler die Schoggi, desto ausgeprägter der Effekt). Dass der Genuss von Schokolade gegen Stress wirkt, muss gar nicht erst wissenschaftlich belegt werden (obwohl es das ist) – das wissen wir alle selbst. Umhauen wird euch hingegen dieser Fakt: Forscher konnten sogar belegen, dass Babys von Frauen, die in der Schwangerschaft Schokolade gegessen haben, deutlich mehr lachen als Kinder von Frauen, die darauf verzichtet haben.