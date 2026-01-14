Ein Berufungsgericht in Paris hat die Bank dazu verurteilt, insgesamt umgerechnet 855’000 Franken an eine ehemalige Mitarbeiterin zu bezahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Karriere der Frau abrupt gebremst wurde, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte – eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.