Frage einer Leserin: Nach einer schwierigen Geburt musste unser Baby 21 Tage im Spital bleiben. Kann ich die Mutterschaftsentschädigung nicht aufschieben – auf den Moment, wenn das Baby heimkommt?

Antwort von Beobachter-Expertin Anne Sciavilla: Erwerbstätige Mütter haben für die ersten 14 Wochen nach der Geburt des Kindes Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung. Für ihren Verdienstausfall erhalten sie 80 Prozent des durchschnittlichen früheren Erwerbseinkommens, maximal 220 Franken pro Tag.

Was passiert aber, wenn das Kind länger im Spital bleiben muss? Seit dem 1. Juli 2021 muss eine Mutter in diesem Fall kein Gesuch mehr um Aufschub der Entschädigung und somit auch des Mutterschaftsurlaubs stellen. Neu verlängert sich der Anspruch, sobald ein Neugeborenes länger als 14 Tage am Stück im Spital bleiben muss.

Die Dauer der Verlängerung entspricht der Anzahl Tage, die das Kind im Spital war. Sie ist aber auf maximal 56 Tage beschränkt. Gemeint sind hier Kalendertage, inklusive Wochenenden und Feiertagen.

In Ihrem Fall beginnt der Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung also am Tag der Geburt und verlängert sich von den üblichen 98 auf 119 Tage. Falls das Kind länger als 56 Tage im Spital hätte bleiben müssen, erlischt der Anspruch auf Entschädigung spätestens nach dem 154. Tag.

Nur wenn weiter berufstätig

Anspruchsberechtigt sind Mütter, die im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlossen haben, dass sie nach dem Ende des Mutterschaftsurlaubs wieder arbeiten werden. Ob sie ihr Arbeitspensum reduzieren, Ferien anhängen, unbezahlten Urlaub nehmen oder die Stelle wechseln, ist nicht relevant.

Damit Sie Anspruch auf die Verlängerung haben, müssen Sie gegenüber der AHV-Ausgleichskasse mit einem Arztzeugnis belegen, dass das Baby unmittelbar nach der Geburt ununterbrochen und mindestens zwei Wochen im Spital bleiben musste.