Volle Kinderspitäler

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum RS-Virus

Lesezeit: 3 Minuten

An den Kinderspitälern dauert der Pflegenotstand an. Nun zieht eine heftige Erkrankungswelle wegen des RS-Virus über die Schweiz. Warum so viele Kinder erkranken, und was das bedeutet.