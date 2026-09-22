Wann braucht es eine ärztliche Abklärung?

Sobald sich eine Frau aufgrund der Symptome im Alltag eingeschränkt fühle, solle sie sich von ihrer Gynäkologin respektive ihrem Gynäkologen beraten lassen, sagt Petra Stute. Jede dritte weibliche Person leidet in den Wechseljahren unter intensiven Beschwerden. Dazu gehören Schweissausbrüche, starke Hitzewallungen und heftige oder sehr lang anhaltende Blutungen. Grund der Beschwerden ist der Umstand, dass die Eierstöcke in den Wechseljahren immer weniger Sexualhormone (Östrogen und Gestagen) produzieren. Das führt zu Veränderungen im Zwischenhirn (Hypothalamus), von wo aus Körpertemperatur und Emotionen gesteuert werden.