3. Kann es Fussfehlstellungen korrigieren?

Ein ausgeprägter Senkfuss, bei dem das Fussgewölbe abgeflacht ist, oder ein Hallux Valgus, bei dem sich der Mittelfussknochen nach aussen verschiebt und Schmerzen verursacht, lassen sich laut Knupp entgegen weit verbreiteter Meinung nicht mit Barfusslaufen heilen. Denn die Ursachen von Fehlstellungen seien komplex und nicht allein auf zu kleine oder zu enge Schuhe zurückzuführen. «Heute weiss man, dass Bindegewebsschwächen oder die genetische Veranlagung den grössten Einfluss darauf haben», sagt der Experte. Eine Forschung im Amazonasgebiet habe gezeigt, dass Menschen, die noch nie in ihrem Leben Schuhe getragen haben, ähnliche Fussprobleme haben wie Personen in westlichen Ländern.