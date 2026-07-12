Warum es gut tut, in den Ferien keinen Sport zu machen
Sportpause im Urlaub? Das klingt nach Sünde – ist aber das Gegenteil. Warum Ihr Körper in den Ferien ohne Trainingsroutine sogar gewinnt.
Veröffentlicht am 12. Juli 2026 - 05:00 Uhr
Sind Sie auch in den Ferien sportlich aktiv oder schmeisst den Bettel – aka Gym-Tasche – hin? Fakt ist, dass eine sportliche Pause unserem hart trainierten Body nicht schadet. Im Gegenteil: Wir verlieren nicht gleich von heute auf morgen unsere Muskeln. Zwar werden wir nach einer Woche merken, dass der Muskeltonus etwas abnimmt. Diesen bauen wir nach den Ferien nach wenigen Trainingseinheiten aber schnell wieder auf. Darum ist es völlig okay, mal zwei Wochen am Stück zu pausieren. Schliesslich braucht nicht nur unser Geist, sondern auch unser Körper mal etwas Ruhe vom Alltag.
Wer es wissen muss, sind Leistungssportlerinnen und -sportler: Auch sie nutzen die Gunst der Stunde einer reduzierten Aktivität, um ihre Leistung zu verbessern. Denn ohne Regenerationsphasen bleibt der Trainingserfolg langfristig aus. Noch nicht überzeugt? Diese 3 Gründe sind Grund genug für eine Pause:
Erholung ist der Schlüssel
Mindestens genauso wichtig wie der Sport selbst ist die Regeneration zwischen den Workouts. In der Regel kommt sie zu kurz. Wer im Urlaub etwas länger pausiert, beugt langfristig Verletzungen vor. Warum? Durch die Auszeit erhalten die arbeitenden Muskeln und Sehnen die Möglichkeit, optimal zu regenerieren und sich auf künftige Trainings vorzubereiten. Damit beugen wir das Verletzungsrisiko vor.
Weniger Cortisol
Bei einer sportlichen Auszeit – die den Körper entspannt, statt ihn langfristig zu stressen – verringert sich der Cortisolspiegel in unserem Organismus. Das körpereigene Hormon wird bei andauerndem Stress vermehrt freigesetzt und sorgt im Überfluss dafür, dass wir mehr Hunger haben. Gleichzeitig bremst es den Fettabbau. Ihr versteht, worauf wir hinaus wollen … Übrigens: Auch viel Schlaf kann dafür sorgen, Stress zu reduzieren. Statt in den Ferien einen Party-Marathon zurückzulegen, sollten wir uns also lieber öfter und lange aufs Ohr hauen.
Vitamin D tanken
Statt direkt ins nächste (Hotel-)Gym zu gehen, sollten wir unserem Körper etwas Gutes tun und je nach Destination einfach mal Sonne tanken – und das erst noch für lau. Indem wir an der Sonne – natürlich gut geschützt – auf der faulen Haut liegen, füllen wir nicht nur unseren Vitamin-D-Speicher auf, sondern tragen auch zu einer besseren Gesundheit bei: Das Vitamin kurbelt nämlich den Kalziumstoffwechsel an und stärkt dadurch unsere Knochen, die wir dafür benötigen, im nächsten Training – nach den Ferien! – durchzustarten.