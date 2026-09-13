Darmgesundheit in der Schweiz

Das 30-Gramm-Ziel

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, täglich 30 Gramm Ballaststoffe zu essen. Gemäss der nationalen Ernährungsstudie «menuCH» konsumieren Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt nur etwa 20 Gramm.

Ein stilles Volksleiden

Schätzungen zufolge leiden bis zu 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung zumindest gelegentlich unter Verstopfung. Frauen sind davon etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer.

Heimische Darm-Booster

Es braucht keine exotischen und teuren Superfoods. Typische Schweizer Lebensmittel wie Haferflocken, Baumnüsse, Rüebli, Äpfel (mit Schale) und Leinsamen sind hervorragendes Futter für die guten Darmbakterien.