Ozon-Werte im Blick haben

An sehr heissen, windstillen Tagen kann es im Lauf des Tages zu einem markanten Anstieg des Ozons kommen. Das Gas, das in höheren Luftschichten einen Teil der UVB-Strahlen abfängt, wird in Bodennähe schnell gefährlich. Als unsichtbares, wasserlösliches Reizgas kann es die Schleimhäute der Atemwege angreifen und tief in die Lunge eindringen.