Das menschliche Immunsystem reagiert sofort auf die verschiedenen Bestandteile des Insektenspeichels. Eine heilende Entzündung kommt in Gang, die verletzte Stelle rötet sich und schwillt an. Ein wichtiger Mitspieler in diesem Prozess ist wiederum das Histamin, das von verschiedenen Entzündungszellen freigesetzt wird. Es gelangt an die Juckreiz-Nozizeptoren und aktiviert sie zusätzlich. Insektenspeichel und die körpereigene Abwehrreaktion können den Juckreiz über Tage aufrechterhalten.