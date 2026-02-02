Leistung: 15-Nm-Motor und 252-Wh-Batterie

Gewicht: 6,5 kg pro Ski mit Motor, Batterie, Band und Fell; 3,5 kg für die Abfahrt

Bedienung: Vorinstallierte Modi wie Eco und Boost, ein manueller sowie ein «Fahrmodus» mit 14 km/hFirma

Hersteller: Die Marke E-Skimo gehört zu E-Outdoor.

Preis: knapp 5000 Franken