435 Franken pro Jahr mehr im Aargau

Anders bei den Aargauer Energiewerken, der AEW Energie: Hier werden die Kosten um 38 Prozent steigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Für einen Vierpersonenhaushalt mit durchschnittlichem Verbrauch bedeutet das eine um 435 Franken höhere Stromrechnung pro Jahr. Am stärksten von der Preiserhöhung betroffen ist die Gemeinde Büttikon AG. Für das Jahr 2024 wird ein Anstieg um 212 Prozent erwartet. Mit 47,5 Rappen pro Kilowattstunde bezahlt man in der Aargauer Gemeinde den zweithöchsten Strompreis der Schweiz. Einmal Wäsche trocknen kostet hier rund Fr. 1.95. Nur in Braunau TG ist es noch teurer: Dort kommt man auf knapp Fr. 2.10.