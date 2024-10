Ihre Rechnungen bezahlt die rüstige Seniorin in bar am Postschalter, so wie früher. Ohne Handy und Computer geht das ja auch nicht anders, sie hat kein Konto bei einer Bank, nur eins bei der Post.



Die nächsten Postfilialen befinden sich in Sumiswald oder Huttwil, beide Orte sind mehrere Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Also steigt Heiniger jeweils in ihren roten VW Up und fährt dorthin.