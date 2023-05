Detailhändler warten ab

Aldi schreibt: «Eine allfällige neue EU-Regelung beträfe uns nur dann direkt, wenn auch die Schweiz diese übernähme. Sollte dieser Fall eintreten, werden wir bei den betroffenen Artikeln mögliche Optionen zur Produktanpassung prüfen.» Lidl sagt, es sei so oder so das Ziel, den Zuckergehalt der betreffenden Konfitüren um 20 Prozent zu reduzieren. Das geschehe freiwillig auf der Basis einer Erklärung zur Zuckerreduktion (Erklärung von Mailand), die verschiedene Firmen aus der Lebensmittelbranche unterzeichnet haben – auf Initiative des Departements des Innern in Bern. Dieser Plan sieht freiwillige Zuckerreduktionen in den nächsten Jahren vor.