In seinem Einkaufswagen liegt eine XXL-Packung mit Haushaltsrollen. WC-Papier gibt es schon seit den frühen Morgenstunden nicht mehr. Auch Mehl, Pasta und Pelati fehlen. Was auffällt: Bei all den weggehamsterten Dingen sind gewisse Produkte noch in rauen Mengen vorhanden. In der Abteilung Superfoods Superfoods Was taugen Quinoa, Açai und Co.? etwa.