Der Online-Shop vikingsofnorway.com war verführerisch günstig – und verdächtig verschwiegen. Unter der Rubrik «Über uns» stand: nichts. Aber dafür hatte die Schwyzerin keine Augen. Sie hatte gefunden, was sie schon so lange gesucht hatte: den Winterstiefel «Cougar Women Original Pillow Waterproof Boot Beautiful and elegant», zum Aktionspreis von 123 statt 217 Franken. Tina Franel drückte auf «Add to cart» und überwies das Geld.