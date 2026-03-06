Migros und Coop verweisen zu den Vorwürfen von Greenpeace auf die Eigenverantwortung der Kundinnen und Kunden. «Jeder Mensch soll frei entscheiden können, wie er oder sie sich ernährt», schreibt die Migros in einer Stellungnahme. Ihr Sortiment biete eine breite Auswahl an pflanzlichen Produkten an. Auch Coop orientiert sich an der Nachfrage. 61 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer würden mehrmals in der Woche Fleisch und Käse essen. Daher sei auch ihr Fleischsortiment entsprechend gross.