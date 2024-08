Eine Tasche von Louis Vuitton für 15 Franken oder ein Gucci-Gürtel für 20 Franken? Klar doch! Im Internet kann man alles bestellen. Onlineshops wie Temu, Aliexpress oder Wish boomen. Aber auch in den Ferien Einfuhr in die Schweiz Mit diesen Souvenirs bleiben Sie am Zoll hängen sind gefälschte Markensachen überall anzutreffen. Das Geschäft damit floriert.