Warum «frisch ab MFK» bei Occasionen kein Garant ist
Ein Lada Niva, frisch geprüft, aber kurz darauf ein Wrack: Eine aktuelle Videoreportage zeigt, wie tückisch der Occasionshandel sein kann. Unsere Checkliste schützt vor bösen Überraschungen.
Er dachte, er mache ein gutes Geschäft: «Blick»-Leser Reto kaufte einen Lada Niva, der das Prädikat «frisch ab MFK» trug. Nur Wochen später blühte der Rost wieder auf, der Unterbodenschutz blätterte ab, und als trauriger Höhepunkt fiel während der Fahrt sogar ein Teil der Bremsscheibe ab. Das Auto musste aus dem Verkehr gezogen werden.
Sein Verhängnis: Im Kaufvertrag ist die Garantie ausgeschlossen. Somit blieb Reto auf dem Schaden sitzen. Der «Blick» hat seine Geschichte in einer Videoserie nachgezeichnet.
Damit Ihnen ein solches Debakel erspart bleibt, haben wir die wichtigsten Punkte für Käufer und Verkäufer zusammengefasst.
Betrug ist im Internet weitverbreitet
Im Internet wimmelt es von Autoinseraten – und von Betrügern. Kaufinteressenten suchen deshalb am besten auf Onlineportalen, die für Inserenten kostenpflichtig sind. Bei sehr tiefen Preisen oder seltenen Modellen ist man besser besonders vorsichtig. Das gilt auch, wenn eine Vorauszahlung verlangt wird oder sich das Auto im Ausland befindet.
Verkäufer müssen ebenso wachsam sein: Oft verlangen falsche Interessenten Geld, damit eine angebliche Überweisung für das Auto aus dem Ausland freigegeben werden könne. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl – sobald Sie skeptisch sind, stoppen Sie die Sache besser.
Occasionsauto testen und bewerten
Ohne Besichtigung und Probefahrt läuft nichts. Dabei kann man auch das Serviceheft und den Kilometerstand überprüfen. «Ab MFK» ist übrigens keine Qualitätsangabe. Es bedeutet lediglich, dass das Auto die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.
Versteckte Mängel sind besonders für Laien schwer zu erkennen (siehe Grafik «Occasion begutachten»), deshalb lohnt sich eine genauere Prüfung des Autos – vor dem Kauf. Der TCS bietet einen umfassenden Occasionstest an. Dabei prüft er unter anderem Motor und Getriebe, Bremsen, Räder oder Elektronik. Die Kosten variieren je nach Durchführungsort in einem technischen Zentrum des TCS. Gegen ein höheres Entgelt können auch Nicht-Mitglieder einen Test durchführen.
Zusätzlich können sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder eine Bewertung mit Eurotax beim TCS für 20 Franken respektive für 29 Franken durchführen. Das Angebot ist auch für Verkäufer attraktiv. Sie können mittels Occasionstest Vertrauen schaffen und mit Eurotax einen Kaufpreis festlegen.
Vertrag und Garantie bei einer Occasion
Ein schriftlicher Kaufvertrag ist viel wert. Er hilft, Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Zugesicherte Eigenschaften wie etwa der Kilometerstand, eine bestimmte Ausstattung oder Unfallfreiheit sowie bekannte Mängel am Occasionsauto sollten im Vertrag aufgelistet sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Garantie. Je älter und günstiger das Auto ist, desto eher sollte der Verkäufer die Garantie komplett ausschliessen und auf die richtige Formulierung im Vertrag achten (siehe Mustervorlage unten). Sonst muss er laut Gesetz zwei Jahre lang für Mängel einstehen, die bei der Übergabe vorhanden und dem Käufer nicht bekannt waren. Die zweijährige Frist kann bei Occasionen auf ein Jahr verkürzt werden. Käufer sollten die Bestimmungen genau studieren: Gibt es Ausschlüsse? Welche Ansprüche gelten?
Vorteilhaft ist es ausserdem, die Zahlung bei Abholung abzumachen – mit Bargeld oder einer Bezahl-App. Das schafft klare Verhältnisse.
Inverkehrsetzung des Occasionsautos
Wenn die Verkäuferin dem Käufer vertraut, kann sie ihn mit ihren Schildern zum Strassenverkehrsamt fahren und den Fahrzeugausweis annullieren lassen. Danach muss er das Auto auf sich einlösen und die neuen Schilder anbringen. Die alten kann er an die Verkäuferin zurücksenden oder beim zuständigen Amt abgeben.
Eleganter ist die Variante mit einer vorläufigen Verkehrsberechtigung. Sie ergibt Sinn, wenn die Käuferin ihr bisheriges Auto ab- und das neu gekaufte anmelden will. In einigen Kantonen gibt es ein Formular, mit dem die Käuferin verspricht, am gleichen Tag noch die Fahrzeugausweise beim Amt einzureichen. Dann darf sie die Schilder des alten Autos am neuen anbringen und damit nach Hause fahren.
Eine weitere Möglichkeit sind kostenpflichtige Tagesschilder, die man mit einer Kopie des Fahrzeugausweises beim Amt abholen kann.
Vorsicht: Bringen Sie nicht einfach die Schilder Ihres alten Autos am neuen an – sonst fahren Sie ohne Versicherungsschutz und müssen bei einem Unfall oder einer Kontrolle mit unangenehmen Konsequenzen rechnen. Weitere Infos zur Verkehrszulassung von Fahrzeugen lesen Sie im Rechtsratgeber des Beobachters.
