Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Garantie. Je älter und günstiger das Auto ist, desto eher sollte der Verkäufer die Garantie komplett ausschliessen und auf die richtige Formulierung im Vertrag achten (siehe Mustervorlage unten). Sonst muss er laut Gesetz zwei Jahre lang für Mängel einstehen, die bei der Übergabe vorhanden und dem Käufer nicht bekannt waren. Die zweijährige Frist kann bei Occasionen auf ein Jahr verkürzt werden. Käufer sollten die Bestimmungen genau studieren: Gibt es Ausschlüsse? Welche Ansprüche gelten?