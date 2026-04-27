Geldstrafen und Bussen

Schon letztes Jahr gab es eine vom Konsumentenschutz initiierte Aktion. Acht Shops wurden dabei angezeigt, und die Strafanzeigen zeigten teilweise schon Wirkung: Drei Strafbefehle wurden von den Staatsanwaltschaften in Luzern (Emmen) und Bern erlassen, wobei die Unternehmen zu bedingten Geldstrafen zwischen 1000 und 2000 Franken, zu Bussen von 200 bis 300 und zu Gebühren von 400 bis 500 Franken verurteilt worden sind. Von den Strafbefehlen ist einer bereits rechtskräftig.