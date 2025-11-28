Fall gelöst: Unbedingt auf Fremdwährungszuschlag reklamieren

Thomas Greulich (Name geändert) war überzeugt, dass er bei grossen Kleiderhändlern wie Streetone.ch oder Superdrystore.ch mit seiner Kreditkarte in Franken bezahlt. Doch auf seiner monatlichen Cumulus-Mastercard-Abrechnung bemerkte er einen Fremdwährungszuschlag von 1,5 Prozent – als hätte er beispielsweise ein Hotel im Ausland gebucht.

Er reklamierte bei der Cembra Money Bank, Herausgeberin seiner Kreditkarte. Man beschied ihm, dass es sich um Auslandstransaktionen handle, weil man seine Zahlungen bei einer ausländischen Akzeptanzstelle in Schweizer Franken abrechne. Das sei immer so bei Transaktionen auf eine Website mit ausländischem Firmensitz. Den Firmensitz des Onlinehändlers könne er in dessen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder im Impressum nachsehen.

Nur: Wer macht das schon, wenn er auf einer .ch-Website bei einem Händler bestellt, der in der Schweiz auch noch mit Läden vertreten ist? Die Cembra Money Bank und die Swisscard AECS bestätigen gegenüber dem Beobachter, dass sie in solchen Fällen auf den Fremdwährungszuschlag verzichten. Aber nur dann, wenn der Kunde reklamiert.

von Nathalie Garny (15.8.2018)