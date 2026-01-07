Sie können versuchen, den Schaden über die Privathaftpflichtversicherung zu mindern, falls dort Cyberkriminalität versichert ist. Dazu kann eine Anzeige bei der Polizei sinnvoll sein. Zu einem Ermittlungserfolg führt eine Anzeige aber meistens nicht, da solche Firmen ihren Sitz an Standorten wie den Cayman Islands haben und für die Strafverfolgungsbehörden nicht greifbar sind. Es ist also extrem schwierig, diese Betrüger dingfest zu machen.