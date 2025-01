Stihl ruft Freischneider zurück

Die Firma Stihl ruft bestimmte Getriebe für und an Freischneidern zurück. Bei der Nutzung des Produkts mit einem Häckselmesser könne es zum Bruch der Abtriebswelle im Getriebe kommen. Dadurch bestehe für den Anwender oder umstehende Personen eine Verletzungsgefahr aufgrund eines weggeschleuderten Werkzeugs.



Betroffen sind die Getriebe mit der Materialnummer 4148‑640‑0108 und der Kennzeichnung 4148/02 C. Die Getriebe sind ab Werk verbaut in Freischneidern FS 511 / FS 561 mit der Maschinennummer innerhalb des Maschinennummernkreises von 193125214 bis 196108925.



Tipp: Das Getriebe muss getauscht werden. Benutzen Sie den Freischneider mit dem betroffenen Getriebe ab sofort nicht mehr. Die von diesem Rückruf betroffenen Getriebe sollen auch nicht mehr als Ersatzteile eingesetzt werden. Käuferinnen und Käufer können das Gerät für eine kostenlose Reparatur in die Stihl-Werkstatt bringen. Kontakt für Rückfragen: 044 949 30 30, info@stihl.ch. (15.1.2025)