Ob dem so ist, ist im Einzelfall gar nicht so einfach zu entscheiden. Eine blosse Website, die man auch aus der Schweiz abrufen kann Höhere Preise beim Online-Shopping Zäher Kampf gegen den Schweiz-Zuschlag , genügt in diesem Fall nicht. Klar ist es, wenn die Schweizer Kundschaft ganz direkt angesprochen wird – mit einer Anrede wie «An unsere Schweizer Kundinnen und Kunden». In der Rechtsprechung findet man zudem folgende Kriterien: Es sollte eine Wegbeschreibung aus der Schweiz drinstehen, der Domänenname «.ch» sollte vorhanden sein und die Telefonnummern eine internationale Vorwahl zeigen. Wie der Sachverhalt genau aussieht, beurteilt schliesslich das Gericht selbst.