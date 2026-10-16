Keine Rückerstattung

Wer bereits das teurere Ticket gekauft hat, hat allerdings das Nachsehen: Internationale Sparangebote sind an feste Konditionen gebunden und können nach dem Kauf grundsätzlich weder umgetauscht noch erstattet werden – auch dann nicht, wenn die Reise erst in der Zukunft liegt, so Schellenberg. Wer ein GA hat, sollte also vor der Buchung vergleichen, ob die Strecke ab dem Grenzbahnhof günstiger ist.