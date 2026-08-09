Kurz gesagt: Der Kondukteur erhebt einen Zuschlag, keine Busse im juristischen Sinn. Umgangssprachlich wird der Zuschlag aber oft ebenfalls als «Busse» bezeichnet.

Zuschlag: Wird direkt vom Kondukteur oder der Kondukteurin bei fehlendem oder ungültigem Billett erhoben.

Busse: Eine echte Strafe, die nur die Staatsanwaltschaft verhängen kann – zum Beispiel bei wiederholtem Schwarzfahren. Kommt zusätzlich zum Zuschlag dazu.