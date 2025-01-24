Diese Einlage für die Badewanne kann Sie unfruchtbar machen
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Veröffentlicht am 24. Januar 2025 - 11:52 Uhr,
aktualisiert vor 3 Minuten
Aktuelle Warnungen im Oktober
Phthalate in der Badewanneneinlage von Madal Bal
Die Firma Madal Bal ruft in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit die «Badewanneneinlage rechteckig 34 × 65 cm transparent uni 4 Stück» zurück.
Grund für den Rückruf: Die Einlage enthält Phthalate. Diese Weichmacher können sich negativ auf die Fortpflanzung auswirken.
Tipp: Verwenden Sie die Matte ab sofort nicht mehr und wenden Sie sich an die Firma Madal Bal. Sie erhalten dann den Kaufpreis zurückerstattet. (21.10.2025)
Möchten Sie stets informiert werden, wenn wir neue Produktrückrufe melden oder vor aktuellen Betrugsmaschen warnen? In der Beobachter-App können Sie «Mitteilungen» der Konsum-Warnliste als Push abonnieren.
Die Wärmeflasche «Sensly Bouillotte» enthält Phthalate
Die Firma Maxi Bazar ruft in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit die Wärmeflasche «Sensly Bouillotte» zurück.
Grund für den Rückruf: Die Wärmeflasche enthält Phthalate. Diese Weichmacher können sich negativ auf die Fortpflanzung auswirken.
Tipp: Verwenden Sie die Wärmeflasche nicht mehr, sondern bringen Sie sie an die Verkaufsstelle zurück. Gegen Vorweisen des Kassenbons wird Ihnen der Verkaufspreis zurückerstattet. (21.10.2025)
Globuli von Similasan enthalten Glasrückstände
Die Firma Similasan ruft in Absprache mit Swissmedic eine Charge «Similasan Schnupfen Globuli» mit der Füllmenge 15 Gramm zurück.
Grund: Im Rahmen interner Qualitätssicherungsprozesse wurden bei der betroffenen Charge 17900 mit dem Verfalldatum 05/2030 Fremdkörper aus Glas festgestellt. Obwohl in dieser Charge bisher keine Verunreinigungen nachgewiesen wurden, kann eine Kontamination nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden.
Tipp: Verwenden Sie die Globuli nicht und bringen Sie das gekaufte Produkt zur Apotheke oder Drogerie zurück. (17.10.2025)
Cadmium in tiefgefrorenen Himbeeren von Lidl
Der Lebensmittel-Discounter Lidl ruft das Produkt «Freshona Himbeeren tiefgefroren» zurück. Betroffen ist die Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.7.2027.
Grund für den Rückruf ist ein zu hoher Gehalt an Cadmium, der in dem erwähnten Produkt nachgewiesen wurde.
Tipp: Essen Sie die Himbeeren nicht. Bringen Sie die Packung an eine der Lidl-Filialen zurück, um sich den Kaufpreis erstatten zu lassen – auch ohne Vorlage des Kassenbons. (17.10.2025)
Jumbo ruft Spielzeugboxen zurück
Die Baumarktkette Jumbo hat in mehreren Spielzeugboxen der Marke Pico Mundo Phthalate festgestellt, die über dem gesetzlichen Grenzwert liegen. Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen:
- Spielzeugbox Pico Mundo pink mit Schmetterling
Jumbo-/Coop-Artikelnummer 6.941.045
EAN/GTIN 4260428670308
- Spielzeugbox Pico Mundo grün mit Giraffe
Jumbo-/Coop-Artikelnummer 6.941.046
EAN/GTIN 4260428670261
- Spielzeugbox Pico Mundo blau mit Wal
Jumbo-/Coop-Artikelnummer 6.941.044
EAN/GTIN 4260428670322
- Spielzeugbox Pico Mundo grau/pink mit Krone
Jumbo-/Coop-Artikelnummer 6.939.772
EAN/GTIN 4260428672289
- Spielzeugbox Pico Mundo grau/grün mit Dino
Jumbo-/Coop-Artikelnummer 6.939.771
EAN/GTIN 4260428672401
- Spielzeugbox Pico Mundo grau/blau mit Elefant
Jumbo-/Coop-Artikelnummer 6.939.770
EAN/GTIN 4260428672425
Tipp: Bringen Sie das gekaufte Produkt in einer der Verkaufsstellen von Jumbo zurück. Sie erhalten den Kaufbetrag zurückerstattet, auch wenn kein Kaufbeleg vorhanden ist. (17.10.2025)
Räuchertofu von Alnatura kann zu schnell verderben
Alnatura ruft das Produkt «Alnatura Räuchertofu ungekühlt, 200 g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.7.2026 vorsorglich zurück. Weil der Tofu nicht ausreichend erhitzt wurde, kann die Haltbarkeit möglicherweise nicht gewährleistet werden. Produkte mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum sind nicht betroffen.
Tipp: Essen Sie den erwähnten Räuchertofu nicht mehr. Kundinnen und Kunden, die eine Packung zu Hause haben, können diese zurückbringen und erhalten Ersatz. (15.10.2025)
Betrüger setzen vermehrt Malware ein, um Verkäufer reinzulegen
Betrugsversuche auf Kleinanzeigenplattformen wie Tutti.ch bleiben eine «anhaltende Bedrohung», wie das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) schreibt. Denn die Kriminellen haben aufgerüstet: Es kursiere nun eine «besorgniserregende Eskalation» der Betrugsmasche auf Tutti.ch und Co.
So gaben sich die Betrüger bislang als interessierte Käufer aus und verschickten Links zu gefälschten Websites – angeblich um eine Zahlung zu bestätigen. Auf diese Weise kommen die Cyberkriminellen in den Besitz von Kreditkartendaten, was als Phishing bekannt ist. Doch immer mehr Nutzerinnen und Nutzer erkennen solche Links, schreibt das Bacs. «Darum haben Kriminelle ihre Taktik angepasst.»
Neu versuchten die Angreifer ihre Opfer zur Installation von Schadsoftware zu verleiten. Die installierte «Info Stealer»-Malware stiehlt nicht nur einzelne Zugangsdaten, sondern alle auf dem Computer gespeicherten Passwörter, Finanzinformationen und persönlichen Daten. Ist die Schadsoftware einmal ausgeführt, sendet sie innerhalb von Sekunden Daten an die Angreifer. Was folgt, ist ein digitaler Totalschaden.
Tipps, wie Sie sich schützen können:
- Misstrauen Sie allen unaufgefordert zugeschickten Dateien. Behandeln Sie sie als potenziell gefährlich. Sprich: nicht öffnen!
- Verwenden Sie gängige Zahlungsmethoden und lassen Sie sich nicht auf komplizierte Umwege über Links oder Downloads verleiten.
- Screenshots und PDFs von angeblichen Zahlungsaufträgen sind nichts wert: Das Geld ist erst bei Ihnen, wenn es in der Banking- oder Twint-App erscheint.
- Updates installieren: Aktuelle Antiviren-Software und Betriebssysteme blocken viele Info-Stealer automatisch.
- Sie haben dennoch eine verdächtige Datei geöffnet? Computer sofort vom Internet trennen. Von einem anderen Gerät alle Passwörter ändern. Den Fall beim Bundesamt für Cybersicherheit melden und bei der Polizei Anzeige erstatten.
(9.10.2025)
Avotrend gaukelt angebliche Kryptogewinne mithilfe von Deepfakes vor
Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Avotrend. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website Avotrend.com oder Avotrend.org ohne eine behördliche Lizenzierung Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Dienstleistungen für Kryptowerte anbieten. Avotrend behauptet, dass ihre Services durch die «Europäische Finanzaufsichtsbehörde» autorisiert seien. Diese Behörde gibt es jedoch nicht.
Auch in der Schweiz sind die Betrüger unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich auf ihrer Liste der verdächtigen Onlineplattformen warnt. Ein Beobachter-Leser stiess ebenfalls über ein angebliches Interview zwischen dem SRF-Moderator Urs Gredig und der Sängerin Stefanie Heinzmann auf die Website der Kriminellen. Im Interview soll die Sängerin gesagt haben, dass sie in finanziell schwierigen Zeiten froh gewesen sei, durch einen Kryptobroker viel Geld verdient zu haben. Das eingezahlte Startgeld von 249 Euro erhielt der Beobachter-Leser nicht mehr zurück. Inzwischen sind auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) und das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) entsprechend informiert.
Tipps: Seien Sie bei reisserischen Schlagzeilen und Videos mit prominenten Persönlichkeiten zurückhaltend, wenn es um schnelle Geldgewinne durch Investitionen geht. Es handelt sich dabei häufig um sogenannte Deepfakes. Wie Sie solche digitalen Fälschungen erkennen, hat das Bacs auf seiner Website aufgelistet. (9.10.2025)
Rückrufe mehrerer Gegenstände von Stokomani
Der in der Westschweiz ansässige Discounter Stokomani ruft in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit und der Dienststelle für Verbraucherschutz des Kantons Wallis diverse Produkte zurück.
Grund: Die Gegenstände weisen eine zu hohe Konzentration an Phthalaten auf, die als krebserregend eingestuft werden. Das kann Hormonstörungen verursachen und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.
Folgende Produkte sind betroffen:
Tipp: Verwenden Sie die gekaufte Ware nicht mehr. Gegen Vorweisen der Kaufquittung erhalten Sie den Preis zurückerstattet. (3.10.2025)
Rückruf von Augentropfen
Die Firma Théa Pharma ruft in Absprache mit Swissmedic die Augentropfen «Spersallerg SDU, 20 Monodosen» à 0,3 ml zurück.
Grund: Die betroffenen Chargen 9T48 und 2V33 sind verunreinigt, und es wurde eine abnormale Tendenz zum Anstieg des pH-Werts festgestellt.
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und lassen Sie sich den Kaufpreis in der Apotheke, der Drogerie oder beim Arzt erstatten. (3.10.2025)
Vorsicht vor Betrüger-SMS im Namen der Migros
Die Kantonspolizei Zürich warnt vor Kriminellen, die im Namen der Migros SMS zu Cumulus-Punkten versenden. Die Betrüger behaupten entweder, die Cumulus-Punkte würden bald verfallen, oder man habe Punkte als Treuegeschenk gewonnen. Dazu müsse man auf einen Link zum Einlösen klicken.
Wer dem Link folgt, wird auf eine gefälschte Website weitergeleitet, die der echten Migros-Seite sehr ähnlich sieht. Dort werden dann die Kreditkartenangaben verlangt, um die angeblichen Portokosten für den Versand des «Geschenks» zu bezahlen.
Tipp: Ignorieren Sie die Nachrichten und klicken Sie nicht auf den Link. Leiten Sie mögliche Betrugs-SMS per E-Mail an die Kantonspolizei unter dem obigen Link weiter. Haben Sie Ihre Kreditkartendaten auf der gefälschten Migros-Website eingegeben, sperren Sie sofort die Karte und erstatten Sie Anzeige. (2.10.2025)
Todesgefahr bei Carbon-Velogabeln der Firma Velofabrik
Die Firma Velofabrik AG ruft Besitzerinnen und Besitzer zweier Velomodelle auf, per sofort nicht mehr mit dem Velo zu fahren. Es sei zwar noch niemand zu Schaden gekommen, doch bestehe Verletzungs- und Todesgefahr.
Grund: Die verbauten Carbon-Velogabeln der Modelle Apex und Magma können Risse entwickeln. Ein solcher Schaden könne zu einem plötzlichen Kontrollverlust und zu tödlichen Sturzverletzungen führen.
Betroffen sind:
- Apex-Modelle, verkauft zwischen 1.7.2022 und 29.4.2025
- Magma-Modelle, verkauft zwischen 26.7.2023 und 29.4.2025
Tipp: Rufen Sie die Velofabrik an und lassen Sie sich einen Termin für einen kostenlosen Gabelwechsel geben. Fahren Sie nicht mehr mit dem Velo herum, auch nicht zum Veloladen. (2.10.2025)
Aktuelle Warnungen im September
Stofftierli «Hippo» zurückgerufen
Die Firma Carletto AG vertreibt bekannte Kuscheltier-Marken in der Schweiz. Nun ruft sie das Stofftier «Hippo Nilpferd S 18 cm» des Herstellers Nemu Nemu zurück wegen Gefahr des Verschluckens und Erstickens.
Grund: Beim Stofftier können sich unter gewissen Umständen die Nähte lösen. Dadurch entsteht ein Erstickungsrisiko für Kleinkinder unter 36 Monaten.
- Betroffen ist die Charge 3082-05-24.
Tipp: Bringen Sie das Stofftier ins Geschäft zurück und verlangen Sie, dass man Ihnen den Kaufpreis erstattet. (30.9.2025)
Curaprox-Nuggi zurückgerufen
Das Schweizer Unternehmen Curaden AG ruft mehrere Nuggi seiner Marke Curaprox weltweit zurück.
Grund: In den betroffenen Produkten wurde der Schadstoff Bisphenol A (BPA) nachgewiesen. Der gemessene Wert liegt über dem EU-Grenzwert. BPA ist ein Inhaltsstoff, der als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft wird – besonders bei Babys.
- Betroffen sind folgende Chargen (Lot-Nummern): 006, 007, 008, 009, 010 und 011
Die Nummer ist auf der rechten Vorderseite des Schnullers eingeprägt.
Tipp: Verwenden Sie die betroffenen Nuggi vorsorglich nicht mehr. Bringen Sie sie zurück ins Geschäft. Onlinekäuferinnen und ‑käufer werden automatisch informiert. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. (23.9.2025)
Listerien in MSC-Fisch-Frikadellen bei Coop
In MSC-Fisch-Frikadellen, die bei Coop verkauft wurden, sind Bakterien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen worden. Der Verzehr kann die Gesundheit gefährden. Aus diesem Grund hat der Detailhändler in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) einen Rückruf gestartet. Betroffen ist folgendes Produkt:
- Produkt: MSC-Fisch-Frikadellen
Verkauf: Coop-Supermärkte
Verbrauchsdatum: 17.9.2025 und 18.9.2025
Artikelnummer: 7.191.858
Auch Produkte mit Verbrauchsdatum ab dem 25.8.2025 können betroffen gewesen sein. Die Verbrauchsfrist beträgt drei Tage.
Tipp: Bringen Sie die gekaufte Ware in eine der Filialen von Coop zurück. Der Kaufpreis wird erstattet. (23.9.2025)
EU warnt vor Intimcare-Schwämmen
Der Hersteller der Marke Natural Intimacy muss seine «IntimateCare-Schwämme» (Menstruationsschwämme) vom Markt nehmen. Das geht aus einer Meldung im EU-Sicherheitsportal Safety Gate hervor. In Österreich haben Händler die betroffenen Produkte auf Anordnung der Marktaufsicht aus dem Verkauf genommen.
Der Grund: Es fehlen Hinweise zur sicheren Verwendung. Bei längerer Anwendung am Körper besteht das Risiko eines Toxic-Shock-Syndroms (TSS), ausgelöst durch Toxine eines Bakteriums.
Betroffen ist:
- Produkt: IntimateCare Sponges (hellbraune Meeresschwämme)
Marke: Natural Intimacy
Chargennummer: EFL05252LU
Herkunftsland: Griechenland
Massnahme: Rücknahme vom Markt durch Händler in Österreich
Produkte der Marke Natural Intimacy sind auch in Schweizer Onlineshops erhältlich. Ob die hierzulande angebotenen Schwämme von der beanstandeten Charge betroffen sind, ist nicht bekannt.
Tipp: Nutzen Sie die Schwämme nie länger als empfohlen (zum Beispiel fünf bis sieben Stunden). Reinigen Sie die Schwämme sorgfältig vor und nach jedem Zyklus, um Infektionsrisiken zu minimieren. (23.9.2025)
Aufgepasst beim Bestellen von Strafregisterauszügen bei Privaten
Das Bundesamt für Justiz (BJ) warnt davor, Strafregisterauszüge bei privaten Anbietern zu bestellen. In letzter Zeit habe die Bundesstelle vermehrt Meldungen über irreführende oder teure Angebote erhalten.
Im Internet bieten verschiedene Firmen an, den Bestellprozess zu übernehmen. Dabei verlangen sie jedoch oft deutlich mehr Geld. Zudem ist für Nutzerinnen und Nutzer nicht immer sofort erkennbar, dass es sich nicht um ein offizielles Angebot handelt. Ein weiteres Risiko: Bei der Weitergabe von Ausweiskopien oder persönlichen Daten ist unklar, ob die Standards beim Datenschutz eingehalten werden. Das BJ nennt mehrere Anbieter, von denen zwei aus der Schweiz stammen:
- Strafregisterauszug.info
- Strafregister-online.info
- Meinauszug.ch (inzwischen inaktiv)
- E-strafregisterauszug.ch
Tipp: Wer einen Strafregisterauszug benötigt, sollte deshalb unbedingt direkt beim Bund bestellen, die offiziellen Kanäle nutzen und sich nicht von ähnlich klingenden Websites in die Irre führen lassen. (17.9.2025)
Coop und Migros rufen Gewürze zurück
Migros ruft vorsorglich die M-Classic-Gewürze «Fleisch zart» und «Geflügel» zurück. Diese könnten mit Salmonellen belastet sein, wie das Unternehmen schreibt. Ein Gesundheitsrisiko könne nicht ausgeschlossen werden.
Die Migros bittet ihre Kundinnen und Kunden darum, die betroffenen Gewürze nicht zu verzehren:
- Produkt: M-Classic Fleisch zart, Glas 88 g
Artikelnummer: 1063.078
MHD und Lot: 04.2027 / L076013
Verkaufsorte: Migros-Filialen ganze Schweiz und Migros-Online-Shop
- Produkt: M-Classic Geflügel, Glas 52 g
Artikelnummer: 1063.076
MHD und Lot: 04.2027 / L075948 und 08.2027/ L076617
Verkaufsorte: Migros-Filialen ganze Schweiz und Migros-Online-Shop
Ausserdem: Auch bei Coop könnten einige Gewürze mit Salmonellen belastet sein, wie der Detailhändler bekannt gibt. Coop ruft darum diverse Rosmarin-Gewürzprodukte zurück:
- Produkt: Rosmarin, 62 g
EAN-Code: 7627537425064
Artikelnummer: 7.361.847
Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.2027
- Produkt: Gewürzmischung Provençale, 43 g
EAN-Code: 7627537425187
Artikelnummer: 7.362.011
Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.2027
- Produkt: Würzmischung BBQ smokey, 128 g
EAN-Code: 7627537425576
Artikelnummer: 7.362.018
Mindesthaltbarkeitsdatum: 07.2027
- Produkt: Würzmischung Geflügel, 130 g
EAN-Code: 7627537425798
Artikelnummer: 7.362.285
Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.2027 und 07.2027
Die betroffenen Produkte sind bereits für den Verkauf gesperrt worden. Sie waren vom 12.7.2025 bis 10.9.2025 in den Coop-Supermärkten und auf Coop.ch erhältlich.
Tipp: Verwenden Sie die Gewürze nicht. Sowohl Coop als auch Migros nehmen die Produkte zurück und erstatten den Verkaufspreis. Kundinnen und Kunden von Migros, welche die Produkte online eingekauft haben, werden direkt durch den Kundenservice kontaktiert. (11.9.2025)
Sicherheits-Updates für Windows 10 werden eingestellt
Microsoft beendet nach eigenen Angaben den Service für die regulären Updates des Betriebssystems Windows 10 nach dem 14. Oktober 2025. Geräte mit Windows 10 werden zwar auch nach dem Support-Ende noch funktionieren. Sie können jedoch leichter zum Ziel von Cyberkriminellen werden, die Schwachstellen ausnutzen, die vom Hersteller nicht mehr geschlossen werden.
Für die meisten Nutzenden ist ein Umstieg auf Windows 11 die beste Lösung. Der Wechsel ist kostenlos über Windows Update möglich und verläuft in den meisten Fällen ohne Probleme. Voraussetzung ist, dass der Computer Microsofts Systemanforderungen erfüllt.
Tipp: Auf der Support-Website von Microsoft lässt sich überprüfen, ob ein Gerät für den Umstieg tauglich ist. Falls das Gerät zu alt ist, bleibt entweder die Anschaffung eines neuen Computers oder der Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem wie ChromeOS Flex oder Linux. (10.9.2025)
Schweizer Parking-App «Parkingpay» warnt vor fiesen Mini-Rechnungen
Die Parkplatz-App «Parkingpay» ist Ziel von Cyberkriminellen geworden, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Die Betrüger verschicken täuschend echt gestaltete E-Mails im Namen von Parkingpay. Darin fordern sie zur Begleichung von angeblich offenen Tickets auf. Wer den Link in der Mail anklickt, landet jedoch auf einer gefälschten Website. Dort erscheint ein Bezahlformular im Design von Parkingpay. Abgefragt werden persönliche Daten und Kreditkarteninformationen.
Besonders dreist: Nach der Eingabe folgt eine Seite, die einen «Verified by Visa» oder «Mastercard ID Check» vortäuscht. Die Opfer sollen den per SMS erhaltenen Sicherheitscode eintippen – damit geben sie den Kriminellen freie Hand, Zahlungen mit der Karte unbemerkt zu bestätigen.
Tipp: Keine Links anklicken, keine Daten eingeben und die Mail löschen. (5.9.2025)
Konsumfallen melden
Sie haben eine Beobachtung gemacht und wollen andere Konsumentinnen und Konsumenten davor warnen? Schreiben Sie uns an redaktion@beobachter.ch.
Weitere Warnungen aus dem Archiv
Hier finden Sie weitere Meldungen zu folgenden Bereichen:
Mit vermeintlichen Gewinnversprechen versuchen dubiose Firmen, nicht nur sich selbst zu bereichern, sondern auch an Personendaten zu gelangen. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erfahren, wie sie Konsumfallen erkennen, wie sie sich dagegen wehren und diese mittels Musterbrief direkt dem Seco melden können.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.