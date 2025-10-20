«Systematische Schwarzarbeit»

Philipp Zimmermann von der Gewerkschaft Unia doppelt nach: Uber habe aufgrund des Markteintritts von Bolt in der Schweiz den Fahrerinnen und Fahrern tiefere Preise verordnet, erklärt er. «Das ist klar ein Angestelltenverhältnis, auch wenn Uber nach jedem Gerichtsurteil die Bedingungen wieder etwas anpasst.» Er kritisiert, dass das Bundesgerichtsurteil, wonach Uber als Arbeitgeber gilt und Sozialabgaben zu leisten hat, in den Kantonen nicht durchgesetzt werde. «Wir haben es hier mit einem System systematischer Schwarzarbeit zu tun. Die Behörden müssen dem dringend ein Ende setzen.»