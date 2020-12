In der EU gab es schon länger Geld zurück in solchen Fällen. Schweizer Passagiere mussten sich aber bisher mit netten Worten und freiwilligen «Sorry-Bons» zufriedengeben. Damit auch hierzulande die Passagierrechte im öffentlichen Verkehr gestärkt und mit dem angrenzenden Ausland harmonisiert werden, schickte der Bund im Sommer 2019 eine Vorlage in die Vernehmlassung. «Verordnung über die Organisation der Bahninfrastruktur» hiess sie. In der ursprünglichen Version wurde die Verordnung heftig kritisiert. Es sei eine Farce und die wenigsten Reisenden würden davon profitieren (Der Beobachter berichtete Entschädigungen im ÖV Leere Versprechen für Passagiere ).