Fakeshops erkennen

Will man das herausfinden, ist einiges an Wissen und Nachforschung nötig. Eine deutsche Konsumentenschutzorganisation nimmt einem diese Arbeit ab. Mit Fakeshopfinder.de setzt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen auf automatisierte Datenbankrecherchen. Der Name (die URL) eines Webshops muss bloss in das Suchfeld des Fakeshopfinders eingegeben werden, und schon beginnt die Suche nach positiven und negativen Eigenschaften des Shops. Dafür werden diverse Datenbanken abgefragt, und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird nach weiteren Merkmalen gesucht. Fakeshopfinder.de ist kostenlos und auch aus der Schweiz nutzbar.