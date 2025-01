Stromschlaggefahr bei Koppla-Adapter

Ikea ruft in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Esti) bestimmte Adapter zurück. Das betroffene Produkt kann in zwei Teile zerbrechen, wodurch stromführende Innenteile freigelegt werden und dadurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Konkret handelt es sich um die Koppla-Adapter geerdet/weiss CH, Typennummer E1523F-1 CH-EU AD. Nur Adapter mit einem bestimmten Datumsstempel sind vom Rückruf betroffen, weil der Fehler nur dort auftritt. Vergleichen Sie dazu die Bilder im Produktrückruf von Ikea.



Tipp: Benutzen Sie den entsprechenden Koppla-Adapter ab sofort nicht mehr. Konsumentinnen und Konsumenten können das Produkt in jeder beliebigen Ikea-Filiale zurückgeben und erhalten eine vollständige Rückerstattung. Ein Kassenbeleg ist dafür nicht nötig. Bei Fragen können Sie sich gebührenfrei an den Kundendienst von Ikea unter der Telefonnummer 0800 000 007 wenden. (7.1.2025)