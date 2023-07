Mittwoch kurz nach Mittag. Ein Mann steigt in Winterthur in die S11 nach Zürich-Stadelhofen. 21 Minuten dauert die Fahrt. Zeit, die der 29-Jährige – nennen wir ihn Gabriel Tobler – zum Arbeiten nutzen will. Weil er in der 2. Klasse keinen Sitzplatz findet, zückt er die SBB-App und löst einen Klassenwechsel. Vier Franken für Platz und Ruhe, das ist es ihm wert.