Abo soll verlängert werden

Das will Pro Bahn Schweiz, die Interessenvertretung der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs, nicht einfach hinnehmen. In einem Schreiben an Alliance Swisspass forderte die Organisation am 23. August die SBB auf, den Pendlerinnen und Pendlern auf der Gotthardstrecke entgegenzukommen. «Wer sich wegen der kurzen Basistunnel-Reisezeiten entschieden hat, zum Pendeln den Zug statt das Auto zu nehmen, wird jetzt von den SBB im Stich gelassen», sagt Guido Schoch, Mitglied des Zentralvorstands von Pro Bahn Schweiz. Denn wer jetzt gezwungen sei, wieder aufs Auto umzusteigen, könne sein Streckenabo oder GA maximal einen Monat hinterlegen. «Das genügt nicht», findet Schoch.