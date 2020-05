Ungezwungen in der Lieblingsbeiz einen Kaffee trinken oder eine Pizza essen – so war das Leben vor Corona. Wenn die Restaurants jetzt nach rund zwei Monaten wieder öffnen dürfen, sieht die Gastrowelt anders aus. Ab dem 11. Mai können wieder Gäste bedient werden, aber nur unter strengen Schutzauflagen. So soll sichergestellt werden, dass sich das Coronavirus möglichst nicht weiterverbreitet, Mitarbeitende und Gäste geschützt sind. Dazu gehört auch, dass Personendaten erhoben werden, damit die Behörden allfällige Infektionsketten nachvollziehen und einschreiten können. So steht es im Schutzkonzept des Branchenverbands Gastrosuisse. Aber was bedeutet das für den Datenschutz?