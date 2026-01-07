Eigentlich ist das System praktisch. Die Vignette ist an das Kontrollschild gebunden, das mühsame Entfernen der alten Klebereste an der Windschutzscheibe entfällt. Doch jetzt, mitten in der Verkaufsphase, schlägt das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) Alarm wegen neuer Betrugsmaschen.