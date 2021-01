Das passte Salt offenbar nicht. Im Oktober teilte das Unternehmen Ekman per SMS mit, dass sein Abo per Ende Dezember auf Prepaid migriert und innerhalb der Kündigungsfrist aufgelöst werde. Der Grund: «Überwiegende Nutzung im Ausland – und zwar in extremem Masse», so die SMS. Eine Vorwarnung gab es nicht, Ekman wurde vor voll­endete Tatsachen gestellt.