Veröffentlicht am 24. Januar 2025 - 11:52 Uhr,
aktualisiert vor 13 Stunden
Aktuelle Warnungen im September
Sicherheits-Updates für Windows 10 werden eingestellt
Microsoft beendet nach eigenen Angaben den Service für die regulären Updates des Betriebssystems Windows 10 nach dem 14. Oktober 2025. Geräte mit Windows 10 werden zwar auch nach dem Support-Ende noch funktionieren. Sie können jedoch leichter zum Ziel von Cyberkriminellen werden, die Schwachstellen ausnutzen, die vom Hersteller nicht mehr geschlossen werden.
Für die meisten Nutzenden ist ein Umstieg auf Windows 11 die beste Lösung. Der Wechsel ist kostenlos über Windows Update möglich und verläuft in den meisten Fällen ohne Probleme. Voraussetzung ist, dass der Computer Microsofts Systemanforderungen erfüllt.
Tipp: Auf der Support-Website von Microsoft lässt sich überprüfen, ob ein Gerät für den Umstieg tauglich ist. Falls das Gerät zu alt ist, bleibt entweder die Anschaffung eines neuen Computers oder der Wechsel auf ein alternatives Betriebssystem wie ChromeOS Flex oder Linux. (10.9.2025)
Schweizer Parking-App «Parkingpay» warnt vor fiesen Mini-Rechnungen
Die Parkplatz-App «Parkingpay» ist Ziel von Cyberkriminellen geworden, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Die Betrüger verschicken täuschend echt gestaltete E-Mails im Namen von Parkingpay. Darin fordern sie zur Begleichung von angeblich offenen Tickets auf. Wer den Link in der Mail anklickt, landet jedoch auf einer gefälschten Website. Dort erscheint ein Bezahlformular im Design von Parkingpay. Abgefragt werden persönliche Daten und Kreditkarteninformationen.
Besonders dreist: Nach der Eingabe folgt eine Seite, die einen «Verified by Visa» oder «Mastercard ID Check» vortäuscht. Die Opfer sollen den per SMS erhaltenen Sicherheitscode eintippen – damit geben sie den Kriminellen freie Hand, Zahlungen mit der Karte unbemerkt zu bestätigen.
Tipp: Keine Links anklicken, keine Daten eingeben und die Mail löschen. (5.9.2025)
Aktuelle Warnungen im August
Betrüger verschicken gefälschte Paketbenachrichtigungen
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) meldet eine starke Häufung von Phishing-Nachrichten mit angeblichen Paketbenachrichtigungen. Die Betrüger versenden SMS-Nachrichten im Namen der Schweizerischen Post oder von DPD und behaupten, dass Pakete nicht zugestellt werden können. Wer den Link anklickt, landet auf einer professionell gestalteten Website, die sich kaum vom Original unterscheiden lässt. Dort werden Kreditkarten- und Login-Daten für eine geringe Gebühr abgefragt, um eine erneute Zustellung auszulösen.
Neu ist, dass die Betrüger gezielt iMessage von Apple oder RCS von Android nutzen. Diese Nachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. So verhindern die Betrüger, dass die Mobilfunkanbieter die Nachrichten auf schädliche Inhalte scannen und blockieren können. Zudem erscheint als Absender oft ein Name statt einer Telefonnummer. Das erweckt den Eindruck, dass man einer offiziellen Gruppe wie «Post Zustell-Info» hinzugefügt wurde.
Tipp: Seien Sie misstrauisch bei Paketnachrichten, auch wenn Sie auf eine Lieferung warten. Klicken Sie auf keine Links und löschen Sie solche Nachrichten. Nutzen Sie stattdessen die offizielle Website oder App des Paketdienstes und prüfen Sie die Sendungsnummer, die Sie für Ihr Paket erhalten haben. (28.8.2025)
Swissmedic warnt vor gefälschten Abnehmprodukten
Laut dem Heilmittelinstitut Swissmedic sind immer mehr gefälschte oder nicht zugelassene Produkte zur Gewichtsreduktion mit dem Hormon GLP-1 im Umlauf. Fälscher und dubiose Anbieter machen unrealistische Versprechen zur Gewichtsreduktion. Sie bewerben etwa illegale Abnehmspritzen und «Schlankheitspräparate» als Nahrungsergänzungsmittel auf den sozialen Medien, auf Webseiten oder über Direktwerbung. Dabei werden Konsumentinnen und Konsumenten gezielt getäuscht:
- Irreführende Aufmachung: Die mit GLP-1 bezeichneten Produkte tragen zum Teil missbräuchlich das Logo von Swissmedic oder anderen Zulassungsbehörden.
- Nicht deklarierte Wirkstoffe: Die Produkte werden häufig als «natürlich» beworben, enthalten aber oft pharmakologische Substanzen ohne Deklaration und Dosierungsangaben.
- Fälschungen und nicht zugelassene Nachahmerprodukte: Kriminelle Anbieter fälschen teils Etiketten oder bieten nicht zugelassene Wirkstoffe als Präparate an.
Tipp: Kaufen Sie solche Produkte nicht. Deren Einnahme stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. (27.8.2025)
Überdruck bei Weinflaschen der Marke Vinnocence
In Zusammenarbeit mit der kantonalen Vollzugsbehörde ruft Bio Partner Schweiz AG Weinflaschen zurück, wie Recall Swiss mitteilt. Grund ist ein erhöhter Druck in der Weinflasche, weshalb ein Glasbruch droht. Konkret geht es um die Marke Vinnocence und um folgende Produkte:
- Art.-Nr.: 421002490, Vinnocence Chardonnay alkoholfrei, 750 ml, Peter Riegel, mindestens haltbar bis 8.11.2026
- Art.-Nr.: 421002492, Vinnocence Merlot alkoholfrei, 750 ml, Peter Riegel, mindestens haltbar bis 8.11.2026
- Art.-Nr.: 421003322, Vinnocence Rosé alkoholfrei, 750 ml, Peter Riegel, mindestens haltbar bis 8.11.2026
Tipp: Entsorgen Sie die betroffenen Flaschen, indem Sie den Inhalt vorsichtig ausgiessen. Greifen Sie die Flasche dabei zur Sicherheit mit einem Handtuch. Lagern Sie die Flaschen nicht und öffnen Sie diese keinesfalls ohne Vorsichtsmassnahmen. (21.8.2025)
Erstickungsgefahr bei Spielzeug «Rückzieh-Auto ‹Huhn›»
Die Baumgartner Bücher AG ruft das Produkt «Rückzieh-Auto ‹Huhn›» wegen Erstickungsgefahr zurück, wie Recall Swiss informiert. Bei einer Stichprobenuntersuchung wurde festgestellt, dass sich unter bestimmten Umständen verschluckbare Kleinteile lösen können. Das kann insbesondere für Kleinkinder ein potenzielles Erstickungsrisiko darstellen.
Tipp: Geben Sie das betroffene Spielzeug mit der Bestellnummer 22399 direkt im Handel oder bei der Firma Baumgartner Bücher AG, Industrie Nord 9, 5634 Merenschwand, zusammen mit dem Kaufbeleg zurück. Sie erhalten eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises. (21.8.2025)
Salmonellen in Truten- und Geflügelwürsten
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor Salmonellen in Truten- und Geflügelmerguez. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Das Produkt mit dem Verbrauchsdatum vom 19. August 2025 wurde bei Aligro, Manor und Tamoil verkauft. Das Unternehmen Galliwag hat die Ware umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Salmonellen sind Bakterien (zoonotische Erreger), die bei Mensch und Tier Krankheiten auslösen. Beim Menschen können innert 6 bis 72 Stunden nach dem Verzehr Fieber und Verdauungsbeschwerden wie Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen auftreten.
Tipp: Verzehren Sie das Produkt nicht. Konsultieren Sie eine Ärztin oder einen Arzt, falls bei Ihnen die oben genannten Symptome auftreten. (15.8.2025)
Rückruf von Kinderspielsachen
Das Unternehmen SN ECOMMERCE LLP ruft gleich fünf Kinderspielsachen zurück. Alle betroffenen Produkte wurden von TheKiddoSpace über die Website Kiddospace.de verkauft.
Diese Spielsachen sind betroffen:
- Fingerfarben-Kit für Kinder
- Version: alle
- Verkauft zwischen 13.3.2023 und 6.3.2025
- Grund: Gesundheitsrisiko wegen nicht zulässiger Stoffe
- Wiederverwendbare magnetische Wasserballons*
- Version: Standard- und Glow-in-the-Dark-Edition
- Verkauft zwischen 5.5.2024 und 6.3.2025
- Grund: Magnete können entfernt und verschluckt werden
- Therapieschaukel für Kinder
- Version: alle
- Verkauft zwischen 16.11.2023 und 6.3.2025
- Grund: Erstickungs- und Strangulationsgefahr
- Steckpuppen in Bechern
- Version: alle ausgelieferten Produkte
- Verkauft zwischen 19.3.2023 und 6.3.2025
- Grund: Erstickungsgefahr
- Montessori-Märchenbuch
- Version: alle ausgelieferten Produkte
- Verkauft zwischen 18.3.2023 und 6.3.2025
- Grund: Erstickungsgefahr
Tipp: Verwenden Sie die Produkte nicht mehr und entsorgen Sie sie sicher. Sie erhalten für alle betroffenen Produkte eine Rückerstattung des Kaufpreises oder einen gleichwertigen Gutschein. Wenden Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von TheKiddoSpace unter info@thekiddospace.com. (14.8.2025)
*Update: Über das Schnellwarnsystem Safety Gate der EU wurden ebenfalls magnetische Wasserballons der Marke SOPPYCID aus den gleichen Gründen zurückgerufen. (15.8.2025)
Gefälschte Feldschlösschen-Inserate auf Facebook
Derzeit machen gefälschte Anzeigen auf Facebook zu Dosenbier von Feldschlösschen die Runde, wie CH Media berichtet. Wegen einer angeblichen Jubiläumsaktion sei ein 24er-Pack Feldschlösschen Original inklusive zweier Markengläser für Fr. 9.50 statt für Fr. 50.– zu haben.
Der Beitrag stammt von einem Profil mit dem falsch geschriebenen Namen «Feldsclhoschen Original». Wer auf den Link klickt, muss seine Kontaktangaben in einem Formular eintragen und zahlt Fr. 9.50, jedoch ohne das versprochene Bier jemals zu erhalten. Feldschlösschen bestätigte gegenüber CH Media, dass es sich beim Inserat um einen Betrug handelt.
Tipp: Ignorieren Sie das Inserat. (13.8.2025)
Listerien in französischem Brie
Im französischen Käse «Brie Mariotte» wurden Listerien nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Bei gesunden Personen verläuft eine Infektion mit Listerien meist milde oder ohne Symptome. Besonders gefährlich ist eine Infektion für immungeschwächte Personen oder Schwangere. Das Unternehmen «Laiteries Réunies Genève» hat den betroffenen Käse aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Folgendes Produkt ist betroffen:
- Brie Mariotte
- Lot-Nummer und Verbrauchsdatum (VD):
- C5153087 mit VD 30.7.2025
- C5161090 mit VD 6.8.2025
- C5168135 mit VD 13.8.2025
- Verkaufsstellen: Diverse Detailhändler
Tipp: Konsumieren Sie das betroffene Produkt nicht. (13.8.2025)
Zu hoher Blausäuregehalt in Aprikosenkernen
Im Produkt «Aprikosenkerne süss getrocknet» der Marke Naturkost F&S wurde ein stark erhöhter Blausäuregehalt nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, da Blausäure zu schweren Vergiftungserscheinungen führen kann. Der Schweizer Importeur Beta Markt GmbH hat das Produkt aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Dieses Produkt ist betroffen:
- Aprikosenkerne süss getrocknet
- Marke: Naturkost F&S Furchat und Sakir
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.3.2026
- Verkaufsstellen: Diverse Detailhändler
Tipp: Konsumieren Sie das betroffene Produkt nicht. Wenden Sie sich bei Verdacht auf eine Vergiftung an eine Fachperson oder an Tox Info Suisse (Giftnotruf 145). (13.8.2025)
Gesundheitsrisiko bei Slush-Getränken von Action
In mehreren Slush-Getränken der Manchester Drinks Company wurde ein zu hoher Glyceringehalt nachgewiesen. Bei empfindlichen Personen kann – insbesondere bei übermässigem Konsum – ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Verkauft wurden die Produkte im Discounter Action, der Anfang August einen Rückruf gestartet hat.
Diese Getränke sind betroffen:
- Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango
- Verkauft ab 25.3.2024
- Artikelnummer: 3205879
- Toxic Waste Blue Raspberry / Lemon & Lime / Apple
- Verkauft ab 27.5.2024
- Artikelnummer: 3208609
- ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry
- Verkauft ab 11.6.2025
- Artikelnummer: 3215912 / 3215913
Tipp: Konsumieren Sie die Produkte nicht. Bringen Sie diese in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurück. Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Beleg vollständig erstattet. (13.8.2025)
DT Swiss und Swiss Side warnen vor Sturzgefahr bei Laufrädern
DT Swiss ruft mehrere Laufräder von DT Swiss und Swiss Side zurück. Bei den Rädern kann es zu einer Trennung von Karbonschichten des Felgenhorns kommen. Dadurch wird die Stabilität des Laufrades erheblich beeinträchtigt – bis hin zu einem totalen Versagen der Felge. Es besteht die Gefahr eines Sturzes, der zu schweren Verletzungen führen kann.
Betroffen sind die Modellreihen der Serien ARC, ERC, CRC, HEC (alle DT Swiss) sowie Hadron (Swiss Side), die ab 1. August 2024 ausgeliefert wurden. Die genauen Modelle erfahren Sie über den oben angegebenen Link.
Tipp: Nutzen Sie die betroffenen Räder ab sofort nicht mehr. Registrieren Sie Ihr Rad für den Rückruf über die angegebene Website von DT Swiss, und befolgen Sie die weiteren Anweisungen. Alternativ können Sie bei Unsicherheit den Support von DT Swiss unter recall@dtswiss.com oder unter der Gratis-Hotline +800 0000 1994 kontaktieren. Betroffene Räder werden kostenlos überprüft oder ausgetauscht. (12.8.2025)
Hautreizungen wegen Reinigungstüchern von Migros
In Reinigungstüchern der Migros-Eigenmarke «I am» wurde das Bakterium Pluralibacter gergoviae nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Dieses Bakterium kann bei Personen mit sensibler Haut Reizungen oder Infektionen verursachen, weshalb besonders bei einer geschwächten Immunabwehr sowie bei Hautverletzungen Vorsicht geboten ist. Migros hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Dieses Produkt ist betroffen:
- Produkt, Marke: Reinigungstücher normale und Mischhaut, «I am»
- Artikelnummer: 5266.315
- Lot-Nummer: 5159723
- Verkaufsstellen: Migros-Filialen ganze Schweiz und Migros-Onlineshop
Tipp: Käuferinnen und Käufer sollten das betroffene Produkt nicht weiter verwenden und bei Unsicherheiten Rücksprache mit einer Fachperson nehmen. (8.8.2025)
Fehlende Konservierungsstoffe in Gesichtscreme
Wegen fehlender Konservierungsstoffe in der Gesichtscreme Erborian Centella empfiehlt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), das betroffene Produkt nicht weiter zu verwenden. Die fehlenden Konservierungsstoffe im Produkt können zu einer mikrobiologischen Kontamination führen, was insbesondere bei anfälligen Personen und bei Verletzungen der Haut ein Risiko darstellen kann.
Der Schweizer Importeur HJD Distribution SA hat die Gesichtscreme umgehend aus dem Verkauf genommen.
Betroffen vom Rückruf sind die folgenden Produkte:
- Produkt, Marke:
- Centella Creme 50 ml (6AA20067), Erborian
- Centella Creme 20 ml (6AA20068), Erborian
- Lot-Nummern: KM05363, KM06363, KM06343, KM07343
- Verkaufsstellen: Einkaufszentren, Apotheken und Drogerien, Parfümerien, Onlinehandel, Einzelhändler
Tipp: Verwenden Sie die Gesichtscreme nicht und wenden Sie sich bei Unsicherheiten an eine Fachperson. (8.8.2025)
Gefahr des Ertrinkens: Helly Hansen ruft Rettungswesten zurück
Aufgrund eines Problems bei der Produktion entsprechen mehrere Rettungswesten von Helly Hansen nicht den Standards und stellen ein Risiko dar, wie das Unternehmen bekannt gibt.
Diese Rettungswesten sind betroffen und sollten nicht mehr verwendet werden:
- Navigare Comfort
- Navigare Scan
- Junior Safe+
- Kid Safe+
Tipp: Konsumentinnen und Konsumenten erhalten eine Rückerstattung oder einen Gutschein in gleicher Höhe. (5.8.2025)
Gefahr für Augen: Landi ruft Laser-Graviermaschine zurück
Bei der Laser-Graviermaschine Typ JL4 der Landi Schweiz AG ist der Schutz vor Laserstrahlen ungenügend, und es besteht die Gefahr von irreversiblen Schäden für das Auge.
Tipp: Besitzerinnen und Besitzer der betreffenden Laser-Graviermaschine können das Gerät zurückbringen und erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Kaufbeleg. (5.8.2025)
Weitere Warnungen aus dem Archiv
Hier finden Sie weitere Meldungen zu folgenden Bereichen:
Mit vermeintlichen Gewinnversprechen versuchen dubiose Firmen, nicht nur sich selbst zu bereichern, sondern auch an Personendaten zu gelangen. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erfahren, wie sie Konsumfallen erkennen, wie sie sich dagegen wehren und diese mittels Musterbrief direkt dem Seco melden können.
