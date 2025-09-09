In den USA und in Kanada ist das Trinkgeld fester Bestandteil des Lohns. Es wird erwartet, dass man Trinkgeld gibt. Die Grundlöhne in der Gastronomie sind sehr tief. Je nach Ort ist das Trinkgeld bereits im Preis inbegriffen. Dies wird auf der Rechnung ausgewiesen. Dann ist kein Trinkgeld nötig, man kann für besonders guten Service zusätzlich tippen.