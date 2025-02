Der Westschweizer Konsumentenschutz FRC reicht Klage gegen den Sportschuh-Hersteller On ein. Laut FRC hat On gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstossen. Grund für die Klage ist eine Recherche des Magazins «Temps Présent» des Westschweizer Fernsehens RTS. Im Sommer 2024 hatte das Magazin aufgedeckt, dass sich On nicht an eigene Marketingversprechen hielt.