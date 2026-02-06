Wenn grosse Markenhersteller wie Thomy, Philadelphia oder Toblerone die Preise erhöhen wollen, setzen Coop und Migros auf die sogenannte Auslistung. Indem sie bekannte Marken gezielt aus dem Sortiment nehmen, entziehen sie den Herstellern den Absatzmarkt. Viele Konsumentinnen und Konsumenten greifen in solchen Momenten notgedrungen zur Alternative. Andere wechseln den Laden oder verzichten ganz. Sicher ist: Die Auswahl wird kurzfristig kleiner. Gleichzeitig profitieren die Eigenmarken der Händler. In der Schweiz machen sie bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes im Detailhandel aus, so viel wie in kaum einem anderen europäischen Land.