Wer muss sich testen lassen?

Grundsätzlich alle Einreisenden ab 16 Jahren – also auch Geimpfte und Genesene, unabhängig von dem Land (oder den Ländern), aus denen Sie in die Schweiz einreisen. Kinder ab sechs Jahren müssen sich nur testen lassen, wenn sie aus einem Land mit besorgniserregender Virusvariante einreisen. Gewisse Reisende sind von der Testpflicht ausgenommen, so etwa Personen, die mit einem ärztlichen Attest nachweisen, dass sie aus medizinischen Gründen entweder dringend in die Schweiz transportiert werden müssen oder keinen Test machen können. Ebenfalls befreit sind etwa Schweizer Staatsangehörige oder Personen mit einem gültigen Schweizer Aufenthaltstitel, die von einer Grenzregion einreisen (siehe mehr unter Travelcheck).