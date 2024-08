Wie kann ich mich informieren?

Wer in den Ferien ist, kann vor Ort die Option «Cell Broadcast Alerts» auf dem Smartphone aktivieren (Anleitungen für iPhone und Android). Die griechischen Behörden informieren im Notfall via Warnmeldungen an alle Handys in der betroffenen Gegend. Oder wählen Sie die EU-weite Notrufnummer 112.



In Gefahrensituationen und in Notfällen melden Sie sich bei der Schweizer Botschaft in Athen.