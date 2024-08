Siziliens Vulkan kommt nicht zur Ruhe. Der Ätna, Europas grösster aktiver Vulkan, ist im letzten Monat mehrfach ausgebrochen. Der Flughafen in der Hafenstadt Catania setzte zweimal alle Flüge aus. Eruptionen hatten Vulkanasche auf die Start- und Landebahnen geschleudert.



Noch am Sonntag hatte der Flughafen bekanntgegeben, wegen des Rauchs die ankommenden Flüge auf sechs pro Stunde zu reduzieren. Zudem wurde ein Teil des Flughafens geschlossen. Am Sonntagabend kehrte der Flughafen zum Normalbetrieb zurück. Er warnte die Passagiere jedoch vor möglichen Verspätungen und Annullierungen.