Internet im Flugzeug – wie funktioniert das überhaupt?

Auf dem Flugzeug befindet sich ein Sender, der Daten an einen Satelliten im All übermittelt. Von dort aus werden die Informationen an eine Bodenstation weitergeleitet. Diese wiederum sendet die Nachrichten, Fotos oder E-Mails an das Gerät des Empfängers. Wie gut das Internet an Bord funktioniert, hängt davon ab, wie hoch das Flugzeug fliegt und wie gut die Wetterbedingungen sind. Bei starker Bewölkung kann es zu einer Signalstörung kommen.