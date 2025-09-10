Der rote Pass ist unser Tor zur Welt – und damit ein mächtiges Instrument. Denn wer das Schweizer Bürgerrecht geniesst, ist auf Reisen in vielen Fällen in einer komfortablen Situation. In 187 von 227 Länder oder Territorien lässt sich ohne Visum einreisen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind das allerdings drei weniger, wie aus dem diesjährigen Henley Passport Index hervorgeht. Für Burkina Faso, Mauretanien und Pakistan braucht es neuerdings ein E-Visum. Zuvor galten für Schweizerinnen und Schweizer einfachere Regelungen.